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В Татарстан поставят кресла-коляски для инвалидов за 59,2 млн рублей

В Татарстан для социального обеспечения граждан планируют поставить кресла-коляски с ручным приводом за 59,2 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану. Кресла поставят до 6 декабря 2024 года.

Средняя цена за одно кресло-коляску составляет около 29,6 тыс. руб. Прогулочными и комнатными креслами обеспечат взрослых и детей-инвалидов.

Гарантийный срок техники должен составить 1 год. Компания-поставщик должна располагать сервисной службой на территории Татарстана, чтобы обеспечить гарантийный ремонт колясок. Кресла доставят по месту жительства получателя или в пункты выдачи.

Ранее стало известно, что в Татарстан за 9,4 млн руб. поставят 726 пар ортопедической обуви.

Диана Соловьёва

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