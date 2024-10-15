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В Татарстане приобретут ортопедическую обувь для инвалидов за 9,4 млн рублей

В Татарстан планируют поставить 726 пар ортопедической обуви на сумму около 9,4 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Компания-подрядчик изготовит пары ортопедической обуви без утепленной подкладки и пары вместе с ней. Обувь сделают для взрослых и детей-инвалидов. Также изготовят полупары на сохраненную конечность и на протезы нижней конечности.

Гарантийный срок на изделие должен составить 1 год. Обувь изготовят по индивидуальным замерам в соответствии с медицинскими показаниями. Исполнитель также должен будет обеспечить доступное помещение для получателей.

Заказчиком выступает Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану. Работы по изготовлению ортопедической обуви должны быть выполнены до 29 ноября 2024 года. Контракт будет действовать до 13 декабря этого года.

Диана Соловьёва

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