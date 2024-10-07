В Тюмени построили первый крематорий в городе

На ул. Червишевский тракт в Тюмени завершилось строительство первого крематория в городе. Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства (ГУС) региона, его откроют в 4 квартале этого года.

Застройщику «Городская служба "Луч"» выдали заключение о соответствии проектной документации крематория рядом с Червишевским кладбищем. В здании расположены пять прощальных залов высотой потолков 4,6 м. Помимо этого, там создали помещение для просмотра начала кремации, гардеробные, административные и холодильное помещения.

Инспектор управления Госстройнадзора ГУС Тюменской области Алексей Ребещенко подчеркнул, что здание соответствует «экологическим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным» нормам. «Оно построено с учетом всех современных технологий»,— отметил он.

Напомним, ранее ассоциация «Похоронные организации Урала» предложила депутату Госдумы Светлане Разворотневой инициировать изменение к федеральному закону о погребении и похоронном деле, легализовав частное владение крематориями и колумбариями.

Виталий Красиков