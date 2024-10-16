Нового главу 4-го кассационного суда представили судейскому сообществу ЮФО

В Краснодаре прошло собрание руководителей судебной системы ЮФО, на котором был представлен новый председатель Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Евгений Кузин. Указ о назначении его на должность был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 30 сентября. Ранее господин Кузин возглавлял Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи.

В собрании в Краснодаре приняли участие главы Верховных судов Адыгеи, Калмыкии и Крыма, а также председатели судов субъектов РФ: Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Севастополя. Нового главу кассационной инстанции представил Сергей Рудаков, заместитель председателя Верховного суда РФ. Господин Рудаков, отметив заслуги Евгения Кузина и его большой опыт работы, подчеркнул, что перед Четвертым кассационным судом стоят серьезные задачи по развитию и совершенствованию системы правосудия. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обращаясь к участникам собрания, отметил, что в настоящее время главный запрос, сформировавшийся в нашем обществе – это запрос на справедливость, гарантом которой выступает судебная система.

Евгений Кузин в своем ответном слове подчеркнул, что рассматривает свое новое назначение как долг перед Родиной, и он готов приложить все усилия для исполнения этого долга.

Анна Перова, Краснодар