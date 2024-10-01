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Председателем Четвертого кассационного суда стал Евгений Кузин

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 30 сентября назначил председателем Четвертого кассационного суда общей юрисдикции (находится в Краснодаре) Евгения Кузина. Срок его полномочий составляет шесть лет. Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Евгений Кузин с 2018 года возглавлял Третий апелляционный суд общей юрисдикции, который расположен Сочи. В новую должность он вступит 11 октября.

Согласно информации на сайте суда, Евгений Кузин – кандидат юридических наук, окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище (в 1992 году было расформировано в Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, а в 2011 прекратило свое существование). Господин Кузин – судья первого квалификационного класса, полковник юстиции запаса.

Ранее Четвертый кассационный суд общей юрисдикции возглавлял Алексей Шишкин.

Анастасия Казуков

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