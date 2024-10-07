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На реставрацию трех исторических мечетей в Казани потратили 750 млн рублей

Реставрационные работы мечетей Аль Марджани, Иске Таш и Белой мечети обошлись в 750 млн руб. Данные озвучил префект особой территории «Старый город» Айрат Фаизов на деловом понедельнике.

На реставрацию трех исторических мечетей в Казани потратили 750 млн рублей

На реставрацию трех исторических мечетей в Казани потратили 750 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

На реставрацию трех исторических мечетей в Казани потратили 750 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дороже всего обошлась реставрация мечети Аль Марджани — 419 млн руб. Работы завершились в сентябре. В Казани завершили реставрацию мечети Аль-Марджани. В мечети усилили несущие конструкции, устранили трещины на сводах и фасадах. Также обновили минарет, кровлю, системы вентиляции, отопления, кондиционирования, водопровод и сети электроснабжения. В 2023 году на работы закладывалось 94 млн руб. Деньги выделялись из бюджета Татарстана.

Реставрация Иске Таш обошлась в 130 млн руб. На объекте выполнены демонтажные работы, реставрация кирпичной кладки цоколей и фундаментов, комплексная реставрация минарета, кровли и фасадов. Изначально на работы закладывалось 33 млн руб. Заказчиком проекта выступил Минкульт России, средства выделены из федерального бюджета. На сегодняшний день работы по реконструкции завершены.

Реставрация Белой мечети обошлась в 300 млн руб. В ходе работ демонтированы пристрои советского периода, усилены фундамент и грунт, произведена гидрофобизация цоколя и стен, восстановлены внутренние перекрытия и лестницы. В настоящее время завершается комплектация интерьера мебелью.

Зарина Акбирова

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