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В ЯНАО назначили и.о. руководителя УФНС вместо задержанной Яны Калюжиной

И.о руководителя Управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) назначен Руслан Посунько вместо задержанной за взятку экс-главы ведомства Яны Калюжиной, следует из информации на официальном сайте.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Яна Калюжина была задержана 9 октября за получение взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne стоимостью 10 млн руб. По версии следствия, она обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимок и не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний. По данным ТАСС, сумма невыплаченных недоимок составила более 50 млн руб. На ее рабочем месте и дома проведены обыски. По данным источника «Ъ-Урал», расследованием ее уголовного дела занимается Центральный аппарат СКР.

Яна Калюжина была назначена начальником окружного УФНС в январе 2019 года. На должности она координировала отдел кадров, отдел профилактики коррупционных правонарушений, финансовый отдел, отдел информационной безопасности. Сейчас информация о ней удалена с официального сайта.

И.о руководителя назначен советник государственной гражданской службы России Руслан Посунько, который работает в налоговых органах с 2009 года. С октября 2020 года он занимал должность заместителя руководителя УФНС по Ямалу.

Мария Шараева

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