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Начальника УФНС по ЯНАО задержали по подозрению во взяточничестве

Начальника УФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Яну Калюжину задержали по подозрению во взяточничестве, информацию об этом подтвердил источник «Ъ-Урал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ТАСС, Яна Калюжина была задержана за получение взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, стоимость которого составляет около 10 млн руб. По версии следствия, она обещала исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимок и не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний.

По данным агентства, сумма невыплаченных недоимок составила более 50 млн руб. На ее рабочем месте и дома проведены обыски.

Яна Калюжина была назначена на должность начальника регионального ФНС в январе 2019 года. На должности она координировала отдел кадров, отдел профилактики коррупционных правонарушений, финансовый отдел, отдел информационной безопасности.

Мария Шараева

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