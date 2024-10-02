Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане прошла проверка системы оповещения

Сегодня в Татарстане с 10:40 до 10:43 состоялась проверка готовности системы оповещения населения.

В ходе проверки задействовали перехват теле- и радиовещания. Жители Татарстана могли увидеть заставку «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» и услышать сообщение о проводящейся проверке.

Многие пользователи соцсетей сообщают, что не услышали сирен и звуковых сигналов.

В пресс-службе МЧС Татарстана рассказали, что в течение двух недель будет собрана информация о том, как прошла проверка оповещения в разных районах республики, и будет дана оценка работы системы.

Система оповещения предназначена для подачи сигнала населению при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...