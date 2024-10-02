В Татарстане прошла проверка системы оповещения

Сегодня в Татарстане с 10:40 до 10:43 состоялась проверка готовности системы оповещения населения.

В ходе проверки задействовали перехват теле- и радиовещания. Жители Татарстана могли увидеть заставку «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ!» и услышать сообщение о проводящейся проверке.

Многие пользователи соцсетей сообщают, что не услышали сирен и звуковых сигналов.

В пресс-службе МЧС Татарстана рассказали, что в течение двух недель будет собрана информация о том, как прошла проверка оповещения в разных районах республики, и будет дана оценка работы системы.

Система оповещения предназначена для подачи сигнала населению при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

Диана Соловьёва