Законопроект Курултая Башкирии о чайлдфри отозван из Госдумы

Курултай Башкирии отозвал внесенный в Государственную Думу проект закона о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, объяснив это решение тем, что он «свою функцию… выполнил», сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

«Два года назад мы подняли эту тему, развернулась общественная дискуссия,— прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев. — Наше предложение получило широкую поддержку. Актуальный вопрос был взят в работу федеральными депутатами — результатом стали законопроекты, которые не просто дублируют наши предложения, а развивают их, предлагают четкий правовой механизм. Их авторами выступила группа сенаторов и депутатов во главе с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. В связи с этим мы приняли решение отозвать внесенный нами законопроект и поддержать законопроекты наших федеральных коллег».

Депутаты Госдумы планируют принять в первом чтении законопроект о запрете распространения идеологии бездетности, а также законопроект о штрафах за соответствующие нарушения в ближайшее время по рекомендации комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи и комитета по государственному строительству и законодательству.

По словам спикера Курултая, законопроект не затрагивает «право женщины, семьи самостоятельно принимать решение, иметь детей или нет», а лишь «препятствует созданию привлекательного образа бездетности в публичном поле». По его мнению, «идеи праздной жизни без обязательств противоречат образу традиционной семьи», а «их пропаганда – путь к деградации института семьи как такового и к депопуляции страны».

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июне этого года Константин Толкачев рассчитывал на «скорейшее рассмотрение» и поддержку законопроекта о запрете идеологии чайлдфри.

Майя Иванова