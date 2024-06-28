Курултай Башкирии рассчитывает на поддержку законопроекта о запрете чайлдфри

Спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев рассчитывает на «скорейшее рассмотрение» и поддержку законопроекта о запрете идеологии чайлдфри. Об этом он сообщил, комментируя заявления участников Петербургского международного юридического форума. Вчера заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов сообщил, что депутаты Госдумы разрабатывают законопроекты, запрещающие распространение идеологии чайлдфри — сознательного решения не заводить детей, объяснив необходимость их принятия защитой ценностей российского общества. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сравнила пропаганду чайлдфри с оружием.

«Нас радует поддержка законопроекта о запрете пропаганды идеологии чайлдфри. На рассмотрении в Государственной думе находится наш законопроект, который ставит целью запрет на распространение среди несовершеннолетних идеологии бездетности»,— прокомментировал заявления спикер Курултая Константин Толкачев.

По его мнению, «через обработку сознания молодежи» в общество внедряется идеология сознательного отказа от рождения детей, а «культ праздной бездетной жизни, отрицание семейных ценностей имеет опасные для страны последствия».

«Государство должно не просто замечать такие явления, но и активно противодействовать им. Тем более в ситуации серьезного демографического кризиса»,— цитирует господина Толкачева пресс-служба республиканского парламента.

Депутаты Курултая Башкирии вместе с депутатом ГД Эльвирой Аиткуловой уже трижды предлагали законопроект о запрете идеологии чайлдфри на рассмотрение профильным комитетом Госдумы, однако документ направляли на доработку. Последний раз — в июне прошлого года. В октябре 2023 года по просьбе госпожи Аиткуловой рассмотрение законопроекта перенесли на более поздний срок.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте