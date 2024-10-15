«Нельзя на такое покушаться»

Научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов рассказал о новом российской феномене — речь о детях богатых родителей. В статистике они отражаются как беднейшие категории населения, однако на самом деле таковыми не являются. По мнению известного экономиста, подобные противоречия снижают эффективность государственной социальной политики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе предлагает в связи с этим вспомнить советский закон о тунеядстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Научный руководитель Высшей школы экономики, бывший ректор этого учебного заведения Ярослав Кузьминов заявил, что государство где-то порой не имеет четкого представления о том, как живут и чем зарабатывают на жизнь граждане, поэтому вынуждено в ряде случаев действовать вслепую. Вот, например, есть у нас такая категория — «бедные в кавычках», в народе их называют мажорами. Далее цитата из выступления известного экономиста: «Они живут в квартирах, принадлежащих родителям, они ездят на машинах, которые купили родители, они тратят деньги, которые им просто передают родители». А государство думает, что они бедные и несчастные и им помогать надо, по крайней мере, их можно пожалеть.

И далее самое интересное: как выясняется, в России подобное явление распространено гораздо шире, чем в Европе или США. Господин Кузьминов предлагает ответственным чиновникам все это учитывать. Иной скажет: «Но, позвольте, как это понимать? Правительство ищет пути пополнения доходных статей бюджета, а у нас, оказывается, есть целая прослойка неработающих богатых граждан. И как же это прикажете учитывать?»

Конечно, мы живем в свободной и демократической стране, которая не может запретить родителям всячески поддерживать своих чад. Не на улицу же их выставлять... Они же не виноваты, что папа с мамой у них богатые, верно ведь?

Так что пусть власть по справедливости все это учтет, но далекоидущих выводов все-таки не делает. Тем более дети эти, как правило, происходят из уважаемых и даже очень уважаемых семей. Нельзя на такое покушаться. Все верно, с этим не поспоришь. Есть только одно маленькое замечание. Мы же любим обращаться к советскому опыту, так вот, там, кроме налога на бездетность, еще существовала уголовная статья «За тунеядство». Тот, кто не работал более четырех месяцев, подвергался наказанию, в частности, из Москвы могли выслать за 101-й километр. Наверное, это все же не тот случай и не наши методы. Но учесть подобное не помешает в качестве информации к размышлению. Ведь нужно же найти пути взаимодействия с населением.

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