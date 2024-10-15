Адвокаты экс-мэра Сочи оспорили арест активов его супруги

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского подала апелляционную жалобу на арест денежных средств и имущества его жены Янины Копайгородской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В среду, 9 октября, адвокаты экс-мэра Сочи обратились в суд с апелляцией, оспаривающей наложенный арест на финансовые средства и активы Янины Копайгородской. По словам госпожи Меткиной, арест затрагивает не только личные счета ее клиента, но и счета юридических лиц, где она является учредителем.

Адвокат уточнила, что спорные активы госпожа Копайгородская приобрела до вступления в брак с экс-мэром Сочи. Арест также наложили на имущество, принадлежащее третьим лицам. Важным моментом является также изъятие денежных средств у водителя экс-мэра, что, по мнению защиты, может рассматриваться как давление на свидетелей для получения необходимых показаний.

Янина Копайгородская отметила, что суд наложил арест на кредитные средства, которые она не успела использовать. Также под арест попала гостиница, предназначенная для гуманитарных программ по размещению детей из Луганска и Донецка.

«Ъ-Сочи» писал, что защита бывшего главы курорта планирует вновь обжаловать арест. Адвокаты считают решение суда незаконным.

Мария Удовик