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В Чистопольском районе в ДТП погибли два человека

В Чистопольском районе в результате лобового столкновения погибли два человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня около 16:18 на 132-м км автодороги Казань — Оренбург произошло лобовое столкновение двух автомобилей — «Део Джентра» и «Хонда Цивик». После аварии машины загорелись, оба водителя погибли.

На место инцидента выехал городской прокурор Чистополя Тимур Дияров. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, организована процессуальная проверка, которая находится под контролем прокуратуры города.

Анар Зейналов

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