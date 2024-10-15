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В Марий Эл найдено тело пропавшей три года назад жительницы Казани

В Волжском районе Марий Эл обнаружили останки 36-летней женщины, пропавшей без вести в Казани в 2021 году, сообщает газета «Известия».

11 октября в лесном массиве около деревни Полаткино были найдены останки женщины, считавшейся пропавшей с лета 2021 года. Останки были закопаны на глубине около полуметра. В убийстве подозревается 40-летний мужчина с судимостью, которого уже разыскали и допросили.

23 сентября в одной из квартир Набережных Челнов были обнаружены мумифицированные тела двух женщин.

Анар Зейналов

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