В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане
За январь–сентябрь 2024 года пригородные поезда на Горьковской железной дороге в Татарстане перевезли более 5 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.
В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
Показатель за этот год на 1,1% больше, чем в прошлом году. В 2024 году пассажиры чаще всего отправлялись со станций:
- Казань-1 — 858 тыс. человек (+0,5% к 2023 году);
- Компрессорный — 277 тыс. человек (+5,6%);
- Ометьево-2 — 268 тыс. человек (+4,5%);
- Арск — 202 тыс. человек (+5,6%);
- Вахитово — 119 тыс. человек (+22,7%);
- Аэропорт — 111,4 тыс. человек (+19,6%).
В дни проведения саммита БРИКС в Казани будут курсировать 5 дополнительных электропоездов. Интервал движения транспорта составит до 20 минут.