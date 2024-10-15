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В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане

За январь–сентябрь 2024 года пригородные поезда на Горьковской железной дороге в Татарстане перевезли более 5 млн пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской ЖД.

В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане

В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В 2024 году пригородные поезда перевезли более 5 млн пассажиров в Татарстане

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Показатель за этот год на 1,1% больше, чем в прошлом году. В 2024 году пассажиры чаще всего отправлялись со станций:

  • Казань-1 — 858 тыс. человек (+0,5% к 2023 году);
  • Компрессорный — 277 тыс. человек (+5,6%);
  • Ометьево-2 — 268 тыс. человек (+4,5%);
  • Арск — 202 тыс. человек (+5,6%);
  • Вахитово — 119 тыс. человек (+22,7%);
  • Аэропорт — 111,4 тыс. человек (+19,6%).

В дни проведения саммита БРИКС в Казани будут курсировать 5 дополнительных электропоездов. Интервал движения транспорта составит до 20 минут.

Диана Соловьёва

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