В Екатеринбурге завершился опрос об изменении охраняемой зоны парка Энгельса
На портале «Госуслуги» завершилось голосование по вопросу изменения границ особо охраняемой природной территории парка имени Энгельса. Согласно статистике опроса, «за» проголосовали только 23 человека (0,7%), против — 3,3 тыс. (99,3%).
Фото: Александр Стародумов
Опрос был открыт до 14 октября. Ранее в мэрии рассказали, что в декабре 2022 года экспертная комиссия администрации проголосовала против изменения границ охраняемой территории парка имени Энгельса.
В сентябре в парке имени Энгельса прошла встреча жителей с представителями компании ТСК по вопросу строительства второй очереди подготовительного центра для начинающих хоккеистов.
Проект включает сокращение охраняемой от застройки территории парка имени Энгельса на 13% и вынос сетей в зону общего пользования. Против строительных работ выступили все 89 участников собрания.