Депутаты Салехарда переизбрали мэра Алексея Титовского на второй срок

Депутаты думы Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) поддержали кандидатуру действующего главы Алексея Титовского для избрания на должность мэра. «Депутаты городской думы абсолютным большинством голосов поддержали программу развития, которую предложил Алексей Титовский»,— сообщили в администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Салехарда Алексей Титовский

Фото: Сайт администрации Салехарда Глава Салехарда Алексей Титовский

Фото: Сайт администрации Салехарда

В мэрии подчеркнули, что за пять лет работы господина Титовского в Салехарде построили и отремонтировали 63 км дорог, создали семь пешеходных зон, 42 многофункциональных общественных пространств и расселили 37 тыс. кв. м. аварийного жилья. «Более 1 тыс. человек переехали в комфортные новостройки»,— добавили в администрации.

Алексей Титовский возглавил Салехард в 2019 году. Ранее, с 2007 года, он занимал должность помощника губернатора ЯНАО. В 2009 году перешел на работу в департамент международных и внешнеэкономических связей Ямала: работал заместителем начальника, начальником управления внешнеэкономической деятельности. В апреле 2014 году назначен заместителем директора департамента, в октябре 2014 года возглавил департамент по науке и инновациям ЯНАО. С 2018 года работал директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ.

По данным Тюменьстата, на начало 2024 года в Салехарде проживали 49,2 тыс. человек, на 1 января 2023 года — 48,6 тыс. Как сказано на сайте администрации, основу экономики города составляют промышленность, торговля, транспорт, малый и средний бизнес. Основными видами деятельности являются: производство пищевых продуктов, реализация лекарственных препаратов, оказание услуг связи, строительство автомобильных дорог, продажа коммунальных ресурсов и услуги авиаперевозок. Основу производственного комплекса города составляет ООО «Салехардский комбинат», которое производит до 3 млн. банок рыбных консервов в год.

Василий Алексеев