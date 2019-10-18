Мэры задержались на Ямале

В Ямало-Ненецком автономном округе завершилась серия назначений мэров муниципалитетов, где в сентябре были избраны новые городские думы. В течение недели депутаты выбрали руководителей Салехарда, Лабытнангов и Ноябрьска. По существу, сменился глава только окружной столицы. По мнению экспертов, губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, возглавившего регион в 2018 году, пока устраивает вертикаль, выстроенная его предшественником Дмитрием Кобылкиным.



В четверг дума Ноябрьска единогласно избрала по конкурсу мэром Алексея Романова, с 2016 года руководившего городской администрацией. Ранее в городе была отменена двуглавая система, при которой мэром был председатель гордумы Владимир Андреев, а хозяйственной деятельностью занимался глава администрации (сити-менеджер). Теперь мэр, выбираемый депутатами по конкурсу, возглавляет администрацию города.

В понедельник, 14 октября, дума Лабытнангов избрала мэром Марину Трескову, которая возглавляет администрацию с 2016 года. А 15 октября главой администрации Салехарда городская дума единогласно выбрала Алексея Титовского — консультанта заместителя губернатора ЯНАО по внешним связям. С 2012 года администрацию Салехарда возглавлял Иван Кононенко, который решил не участвовать в конкурсе.

Таким образом, завершилось формирование муниципальной власти в ЯНАО после того, как округ возглавил Дмитрий Артюхов (в 2018 году сменил Дмитрия Кобылкина, ставшего федеральным министром). Вступив в должность, господин Артюхов достаточно пристально уделяет внимание муниципалитетам. Публично он выражал претензии главе администрации Пуровского района Андрею Нестеруку — за несвоевременное проведение торгов по благоустройству, главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу — за невнимание к местным жителям. Господин Романов также подвергался критике — за некачественную уборку снега в городе.

Впрочем, в пресс-службе губернатора ЯНАО “Ъ-Урал” сообщили, что какие-либо оценки нынешним главам администраций Дмитрий Артюхов давать не будет. Ранее Дмитрий Артюхов отмечал, что отдает предпочтение муниципальной власти, которая эффективно выстраивает обратную связь с жителями, в том числе через социальные сети. Он даже анонсировал, что с нового года главы муниципалитетов будут вести прямые эфиры встреч с жителями в соцсетях.

«Не могу сказать, что у Артюхова есть явные аллергены в числе глав. Команда, выстроенная Кобылкиным, довольно монолитная. Даже у мэра Салехарда, который был два срока на посту, просто была усталость от этой работы. Возможно, по таким критериям в будущем мэры и будут меняться»,— отметил тюменский политолог Александр Безделов.

По его мнению, господина Артюхова пока устраивает команда, сформированная господином Кобылкиным, но все может измениться после внедрения новой системы оценки эффективности деятельности глав муниципалитетов. «В частности, в нее входят эффективность использования бюджета и реагирование на обращение граждан»,— пояснил господин Безделов.

Руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании ЯНАО Елена Кукушкина подчеркнула, что мэров на Ямале не выбирают, а назначают. Среди проблемных муниципалитетов она назвала Тазовский и Ямальский районы, где люди жалуются на ветхое и аварийное жилье и нехватку рабочих мест.

Мария Арабей