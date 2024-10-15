Мэрия Екатеринбурга опровергла перенос сроков ввода в эксплуатацию ТРЦ «Золотой»

Администрация Екатеринбурга опровергла информацию о переносе срока готовности ТРЦ «Золотой». Как сообщили в пресс-службе мэрии, инвестор подтверждает готовность объекта в четвертом квартале 2025 года.

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«Сроки ввода объекта не меняются. Как и было озвучено ранее, завершение строительных работ запланировано на конец 2025 года. В первом квартале 2026 года, после всех регламентных процедур, ТРЦ будет запущен»,— сказано в сообщении.

Напомним, заместитель директора департамента потребительского рынка и услуг администрации Максим Афанасьев рассказал, что ТРЦ «Золотой» в Екатеринбурге откроют в октябре-декабре 2026 года. По его словам, работа ТРЦ начнется не с ввода торговых площадей, а с ввода автовокзала.

Полина Хабарова