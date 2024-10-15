Татарстанцы до конца октября смогут увидеть яркую комету невооруженным глазом

В октябре жители Татарстана могут стать свидетелями одного из самых ярких космических событий десятилетия — кометы «Цзыцзиньшань-ATLAS» (C/2023 A3). Об этом сообщил директор Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, профессор Юрий Нефедьев.

По словам профессора, комету можно наблюдать невооруженным глазом или с помощью любительского телескопа. Ее яркость достигла 4-й звездной величины и, возможно, возрастет до 2-й. Для наблюдения рекомендуется выходить сразу после заката, когда комета видна в северо-западной части неба в течение 2 часов. В Казани из-за светового загрязнения наблюдать комету будет сложно, поэтому лучше делать это за городом.

12 октября комета приблизилась к Земле на расстояние около 71 млн километров и теперь удаляется. Однако в течение примерно месяца она останется хорошо видимой.

Комета была одновременно обнаружена двумя обсерваториями в 2023 году: китайской Цзыцзиньшань в январе и южноафриканской системой ATLAS в феврале. Юрий Нефедьев отметил, что эта долгопериодическая комета пришла из облака Оорта, а ее орбита еще плохо изучена. Ученый подчеркивает, что, скорее всего, это единственный шанс увидеть это небесное тело, так как оно может никогда не вернуться.

Согласно информации РИА Новости, это может быть последний шанс увидеть комету на небе в течение следующих 80 тысяч лет.

Анар Зейналов