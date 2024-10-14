На время саммита БРИКС в Казани с 19 по 24 октября ограничат работу каршеринга, аренду электросамокатов и велосипедов. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани ограничат аренду электросамокатов и велосипедов на время саммита БРИКС

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ В Казани ограничат аренду электросамокатов и велосипедов на время саммита БРИКС

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Решение об ограничении аренды велосипедов и электросамокатов было принято в целях обеспечения комплексной безопасности антитеррористической комиссией. По словам Ильдара Шакирова, операторы уже начали вывозить транспортные средства в аренду из города. К 19 октября они будут полностью убраны с улиц Казани.

С 19 по 25 октября также закроют муниципальные парковки. Они будут недоступны для парковки машин жителей Казани и каршеринговых автомобилей. На этих парковках сможет размещаться только аккредитованный транспорт организаторов.

Услуги такси будут ограничены в центральной части Казани.

Диана Соловьёва