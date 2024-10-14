Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменском СКР предупредили о звонках мошенников от имени сотрудников ведомства

СКР Тюменской области предупредил жителей региона о звонках мошенников, действующих от имени сотрудников ведомства, сообщили в telegram-канале регионального следкома.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В частности, случаи, где мошенники представлялись сотрудниками следственных органов, были зафиксированы в Тюмени. Они использовали различные предлоги для перевода им денег.

В ведомстве предупредили, что настоящие сотрудники никогда не требуют перевести деньги и по телефону не просят сообщать индивидуальную банковскую информацию. «При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор, завершив вызов. Напоминаем, что следователи по телефону могут лишь уточнить фамилию, имя и отчество абонента, а также пригласить в следственное подразделение для участия в проводимых следственных или процессуальных действиях»,— добавили в тюменском СК России.

Напомним, ранее в Тюменской области активизировались мошенники, которые звонят от имени работников судов и просят подтвердить участие в судебном заседании, назвав код из sms-сообщений.

Ирина Пичурина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...