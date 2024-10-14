В Саратове выясняют, как беспризорная собака укусила 17-летнего подростка

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после нападения беспризорной собаки на 17-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно релизу, беспризорная собака укусила несовершеннолетнего 13 октября на проспекте Столыпина в областном центре. В результате ему потребовалась помощь медиков.

Как отметили в пресс-службе, произошедшее, по предварительной информации, стало возможным, поскольку должностные лица муниципальных органов власти не принимают надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных. Следователи СК выясняют все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов