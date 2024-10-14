В центре Казани планируют построить 5-звездочный отель за 7,1 млрд рублей

В центре Казани планируют построить новый 5-звездочный отель, сумма инвестиций в проект составит 7,1 млрд руб. Проект был одобрен Инвестиционным советом Республики Татарстан.

Гостиничный комплекс расположится неподалеку от Казанского кремля и улиц Чернышевского, Батурина и Дзержинского. Проект был разработан компанией ООО «АМ Групп». Компания аффилирована с ООО «КамаСтройИнвест».

Генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест» Эльвира Губайдулина сообщила журналистам, что новый отель будет включать 135 номеров, wellness-центры, спа-зоны и фитнес-зоны, конференц-зал, а также рестораны с террасами. Реализация проекта запланирована в течение 6 лет.

«Надеемся, что в скором будущем мы обретем еще один статусный отель, который украсит Казань и повысит комфорт и уровень гостеприимства в городе»,— прокомментировал проект мэр Казани Ильсур Метшин.

Включая гостиничный комплекс, Инвестиционный совет республики одобрил 9 проектов. Общая сумма инвестиций проектов составляет 93,7 млрд руб., включая строительство мегапарка «Большая Волга» на иловых полях за 67 млрд руб.

Влас Северин