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Представительство Чувашии планируют открыть в Запорожской области

Представительство Чувашской Республики могут открыть в запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы Чувашии Олега Николаева.

Строительство объекта поможет наладить контакт между регионами. По информации пресс-службы главы Чувашии, бизнес республики может способствовать оживлению и развитию экономики в Запорожской области.

По словам руководителя Минэкономразвития Чувашии Дмитрия Краснова, сотрудничество между литейными производствами Запорожской области и машиностроительными фирмами Чувашской республики.

Ранее Чувашия и Запорожье подписали соглашение о сотрудничестве в ключевых сферах. Республика также поможет сформировать комплексный план развития Бердянского округа Запорожской области до 2030 года.

Диана Соловьёва

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