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Чувашия и Запорожье подписали соглашение о сотрудничестве в ключевых сферах

Глава Чувашии Олег Николаев посетил Бердянский округ Запорожской области, где обсудил с представителями власти и бизнеса дальнейшие шаги по восстановлению региона. В ходе встречи стороны подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Документ предполагает восстановление инфраструктуры Запорожья, развитие промышленности, торговли и туризма. Среди планов также ремонт объектов социальной сферы, включая дома культуры и школы. В 2024 году в Бердянском округе начнутся работы на 12 объектах, включая капремонт котельных и установку водонапорных башен.

Председатель правительства Запорожья Ирина Гехт выразила благодарность Чувашии за помощь и отметила, что сотрудничество будет продолжено, а к текущим проектам добавятся стратегические инициативы по развитию экономики и социальной сферы региона.

В марте сообщалось, что Чувашская Республика выделит на шефскую помощь Бердянскому району Запорожской области свыше 1,13 млрд руб.

Анар Зейналов

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