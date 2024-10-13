Чувашия поможет создать план развития округа Запорожской области до 2030 года

Чувашия поможет сформировать комплексный план развития Бердянского округа Запорожской области до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба главы Чувашии Олега Николаева.

Руководитель республики подписал соглашение с главой Бердянского округа Алексеем Кичигиным о сотрудничестве.

«Такой документ должен обеспечить прорывной рост округа по всем направлениям и добиться к концу шестилетнего цикла не только полной интеграции в российскую действительность, но и доведения стандартов жизни до средних по России», — заявил Олег Николаев.

По итогам совместной работы планируется создать новые рабочие места в домах культуры, учреждениях образования, здравоохранения и на предприятиях. В 2024 году в Бердянском округе запланированы восстановительные работы на 12 объектах. В регионе пройдет капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в 3 населенных пунктах. Отремонтируют дома культуры в поселке Андреевка, с. Дмитровка, Троицкое, Осипенко, Николаевка. В 4 населенных пунктах установят водонапорные башни.

«Мы решили много вопросов в Бердянском округе — это и восстановленные объекты, и общение коллег по своим направлениям. Итогом стала организация жизни на новых принципах и подходах», — сообщил Олег Николаев.

В 2025 году Чувашия планирует отремонтировать здание зоологического клуба в Бердянске, школу в Андреевке, дом культуры в с. Нововасильевка, построить мобильный спортивный комплекс в с. Новопетровка.

Диана Соловьёва