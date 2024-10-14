Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки. Об этом сообщают «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. 32 страны уже подтвердили свое участие в событии. На саммит прибудут 24 главы государств, генеральные и государственные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства России и Белоруссии.

Влас Северин