Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки. Об этом сообщают «РИА Новости».
Песков назвал саммит БРИКС в Казани одним из главных событий мировой повестки
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. 32 страны уже подтвердили свое участие в событии. На саммит прибудут 24 главы государств, генеральные и государственные секретари ООН, ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства России и Белоруссии.