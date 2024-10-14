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Александр Ильин занял должность замглавы Тюмени

Александр Ильин вступил на пост заместителя главы Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Максим Афанасьев.

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

«В его обязанности будет входить курирование деятельности двух важных департаментов: городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности. Кроме того, он должен оперативно решать вопросы, поступающие от горожан»,— написал господин Афанасьев. Он отметил, что указанные направления работы являются критическими и требуют оперативности от их руководителя.

Александр Ильин возглавлял управу Ленинского административного округа с 2020 года. До этого он руководил муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Единый центр оперативного реагирования города Тюмени», которое обеспечивало реагирование экстренных служб и дежурно-диспетчерскую службу.

Также департамент городского хозяйства возглавил Виталий Данилов. Напомним, 27 сентября в отставку ушли вице-мэры Андрей Пилипчук и Владимир Кильтау. Сегодня, 14 декабря, губернатор ХМАО утвердил новый состав правительства, в котором господин Пилипчук и господин Кильтау заняли должности заместителей главы региона.

Анна Капустина

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