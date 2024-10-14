Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава РЖД из Сочи дал старт двухэтажному поезду Москва — Новороссийск

Из Москвы в Новороссийск утром в понедельник, 14 октября, отправился двухэтажный поезд №266/265. Команду на старт дал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сейчас он проводит в Сочи Сетевое совещание по итогам летних пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба компании.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Состав отправился с Казанского вокзала в Москве. В торжественной церемонии отправления приняли участие первый заместитель гендиректора АО «ФПК» Алексей Жигунов и начальник поезда №266/265 Наталья Калинина. Господин Жигунов отметил, что Новороссийск оставался последним курортным городом юга, куда не курсировали двухэтажные поезда из Москвы.

Первый рейс оказался заполненным более чем на 80%. В будущем состав будет курсировать ежедневно. В пути следования запланированы остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Сочи стал одним из самых популярных железнодорожных направлений в мае—сентябре 2024 года. Всего по сети РЖД за указанный период перевезли 569,2 млн человек (на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...