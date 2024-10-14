Глава РЖД из Сочи дал старт двухэтажному поезду Москва — Новороссийск

Из Москвы в Новороссийск утром в понедельник, 14 октября, отправился двухэтажный поезд №266/265. Команду на старт дал гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, сейчас он проводит в Сочи Сетевое совещание по итогам летних пассажирских перевозок, сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Состав отправился с Казанского вокзала в Москве. В торжественной церемонии отправления приняли участие первый заместитель гендиректора АО «ФПК» Алексей Жигунов и начальник поезда №266/265 Наталья Калинина. Господин Жигунов отметил, что Новороссийск оставался последним курортным городом юга, куда не курсировали двухэтажные поезда из Москвы.

Первый рейс оказался заполненным более чем на 80%. В будущем состав будет курсировать ежедневно. В пути следования запланированы остановки в Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и других городах.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что Сочи стал одним из самых популярных железнодорожных направлений в мае—сентябре 2024 года. Всего по сети РЖД за указанный период перевезли 569,2 млн человек (на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Вячеслав Рыжков