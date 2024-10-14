Сочи стал одним из самых популярных железнодорожных направлений

С мая по сентябрь 2024 года поездки на сети РЖД совершили 569,2 млн человек (на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года). Самыми популярными направлениями были такие города, как Анапа, Сочи, Новороссийск и Кисловодск, а также Крымское побережье, рассказали в пресс-службе РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большая часть пассажиров в мае—сентябре отправлялась в пригородном сообщении — 506,4 млн (+7,7%), в дальнем следовании перевезли 62,8 млн человек (+2,9%). В сообщении с самыми популярными городами выполнили 25,4 тыс. рейсов (+2,5%), перевезли 13,8 млн пассажиров. Из них в поездах ФПК — 11,6 млн, (+3,9%), в составах ГСЭ — 2,2 млн (+8,2%).

Летом поезда доставили к местам отдыха более 12 млн детей. Более 688 тыс. юных пассажиров перевезли в составе организованных групп (+1,3%).

Глава РЖД Олег Белозеров отметил, что нагрузка на южных направлениях в условиях закрытых аэропортов летом была «беспрецедентная». По мнению главы компании, РЖД справилась со своей задачей: назначили максимальное возможное количество поездов, предложили в них больше мест за счет увеличения составности и замены обычных поездов на двухэтажные.

Вячеслав Рыжков