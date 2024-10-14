После ДТП в районе Хостинского тоннеля в Сочи образовались пробки

В понедельник, 14 октября, на выезде из Хостинского тоннеля в Сочи произошло ДТП. В районе аварии образовались пробки, предупредили в пресс-службе УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«По предварительным данным, водитель автомобиля такси не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с попутным BMW Х5. В результате случившегося люди не пострадали»,— рассказали в ведомстве.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

На территории города продолжает действовать штормовое предупреждение по непогоде. В течение ночи в Сочи шли сильные дожди. Местами подтопило дороги, кадры очевидцы опубликовали в соцсетях. При этом в МЧС сообщений о подтоплениях домов не получали.

Вячеслав Рыжков