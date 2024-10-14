В Лабытнанги будут судить мастера МУП за взятки от осужденных

В Лабытнанги перед судом предстанет мастер муниципального унитарного предприятия, который принимал взятки от осужденных на выполнение обязательных работ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Местного жителя обвиняют в совершении трех эпизодов преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия). По версии следствия, в 2022 и 2023 году он получил три взятки общей суммой в 57,5 тыс. руб. За это он отмечал в табеле учета рабочего времени отбывание наказания осужденными, тогда как на самом деле работу они не выполняли. Затем документы он направлял в отделение судебных приставов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Ему грозит штраф от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. либо лишение свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе под суд отправили бывшего следователя органов внутренних дел. Он обвиняется в получении взятки в размере 250 тыс. руб. за то, что предоставил сведения об участниках уголовного дела и их показаниях взяткодателю.

Анна Капустина