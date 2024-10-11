В ХМАО будут судить бывшего следователя по обвинению во взяточничестве

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) под суд отправили бывшего следователя органов внутренних дел, обвиняемого в получении взятки в крупном размере, сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что при расследовании уголовного дела об организации незаконной миграции жительницей Ханты-Мансийска следователь получил от ее сожителя взятку в размере 250 тыс. руб., за которую предоставил ему сведения об участниках уголовного дела и их показаниях. После этого взяткодатель попытался оказать воздействие на одного из свидетелей, чтобы он изменил показания, изобличающие подозреваемую в совершении преступления.

Взяткодатель по решению суда также заключен под стражу. Данное уголовное дело по организации незаконной миграции передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР Югры, расследование продолжается.

Ранее в Нижневартовске (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, она подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Ирина Пичурина