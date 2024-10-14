Сочи вошел в топ-3 популярных направлений у пенсионеров

Сочи занял третью строчку в рейтинге популярных направлений для отдыха у российских пенсионеров. На долю курорта приходится 10% покупок авиабилетов этой категорией туристов, пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования «Туту» и НПФ «Будущее».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Рейтинг возглавила Москва с 18% всех купленных авиабилетов, 21% железнодорожных. Далее идет Санкт-Петербург (9% всех купленных авиабилетов, 7% железнодорожных). Далее идет Сочи, за ним — Калининград (4% авиабилетов). На пятой строчке Краснодар (3% железнодорожных билетов), на шестой — Минводы (3% авиабилетов).

Также среди востребованных у пенсионеров направлений Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Махачкала, Красноярск и ряд других городов. Аналитики отмечают, что пожилые туристы стали чаще пользоваться интернет-сервисами для покупки билетов с возможностью полного возврата стоимости и онлайн-бронирования.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что курорт попал в тройку направлений для бронирования апартаментов в октябре. На долю Сочи приходится 8% таких бронирований.

Вячеслав Рыжков