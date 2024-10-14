Сочи вошел в топ-3 направлений для бронирования апартаментов в октябре

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для бронирования апартаментов в октябре. Курорт собрал 8% броней. При средней продолжительности поездки в семь дней стоимость ночи составляет 3,9 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первое место разделили Москва и Санкт-Петербург, собрав по 9% бронирований в октябре. Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении в Москве составляет 4,8 тыс. руб. В культурной столице средняя стоимость номера за ночь при пятидневном размещении составляет 3,7 тыс. руб.

Казань заняла третье место с 4% бронирований апартаментов в октябре. При четырехдневном размещении стоимость ночи составляет 4,9 тыс. руб.

В топ-10 также попал Краснодар. Средний ценник ночи при двухдневном размещении составляет 3,1 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми Санкт-Петербург обогнал Сочи. Третье место получила Москва.

Мария Удовик