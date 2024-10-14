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В Свердловской области на прошлой неделе родилось 710 детей

За прошедшую неделю на территории Свердловской области родилось 710 детей. Как рассказали в региональном Минздраве, среди них оказалось пять пар близнецов и тройня.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Среди новорожденных — 368 мальчиков и 342 девочки. Матерями стали 499 женщин в возрасте до 35 лет, еще 204 родили после 35 лет. Для двух свердловчанок это стали восьмые по счету роды, а для одной — девятые.

Напомним, с 16 по 22 сентября в Свердловской области на свет появилось 765 детей — среди них 391 мальчик и 374 девочки, включая пять пар близнецов.

Ирина Пичурина

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