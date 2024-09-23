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На Среднем Урале за прошедшую неделю родилось 765 детей

На прошлой неделе на территории Свердловской области родилось 765 детей — среди них 391 мальчик и 374 девочки, включая пять пар близнецов, сообщили в региональном Минздраве.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

До 35 лет родили 558 женщин, после этого возраста — 202 женщины. Для одной из них это стали седьмые по счету роды, еще пятеро стали матерями в шестой раз.

Напомним, в конце июля - начале августа на Среднем Урале родились 377 мальчиков и 382 девочки — всего 759 детей, среди них оказалось шесть пар близнецов.

Ирина Пичурина

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