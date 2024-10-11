Мещанский райсуд Москвы арестовал счета экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский суд Москвы по ходатайству следователя арестовал денежные средства на счетах бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского, членов его семьи и аффилированным с ним компаний. Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Алексей Копайгородский ушел с должности главы Сочи в мае этого года, спустя два месяца он отправился добровольцем в зону СВО, где был задержан и доставлен в Москву. Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что бывший глава курорта причастен к хищению двух земельных участков. Защита настаивает, что господин Копайгородский не получал выгоды от сделок с этой землей. Мещанский райсуд 25 сентября избрал экс-главе Сочи меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.

Шестого октября командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило представил в суд ходатайство, в котором попросил освободить из–под ареста бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и отметил, что экс-градоначальник представлен руководством части к государственной награде «3а отвагу».

Наталья Решетняк