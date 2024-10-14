В Ялуторовске простятся с погибшим на СВО контрактником Александром Костоломовым

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб житель Ялуторовска (Тюменская область), боец Александр Костоломов, сообщили в городской администрации. С ним простятся 14 октября в 11:00 в Сретенском соборе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Костоломов

Фото: администрация Ялуторовска Александр Костоломов

Фото: администрация Ялуторовска

Александр Костоломов родился в 2000 году в Великом Устюге (Вологодская область), позднее с семьей переехал в Ялуторовск, учился в школе №1. Контракт с минобороны РФ подписал в июне 2024 года. «Александр, как и его боевые товарищи, выполнял важнейшую миссию — положить конец расцвету нацизма у границ нашей страны и пресечь угрозу войны на родной земле. Его жизненный путь достоин подвига»,— сказано в сообщении.

Ранее в ходе спецоперации погиб бывший футболист ФК «Тюмень» Николай Пальянов, ему был 21 год, также в селе Сладково Тюменской области простились с погибшим на СВО Иваном Бекеневым — он служил рядовым мотострелковой роты.

Ирина Пичурина