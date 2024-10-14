24,1 миллиарда долларов составил профицит текущего счета платежного баланса России в третьем квартале 2024 года, предварительно оценил Банк России. Показатель на $8,6 млрд превысил уровень того же периода и в 1,3 раза — уровень января—сентября 2023 года. В ЦБ поясняют, что основным фактором роста профицита счета текущих операций стало увеличение профицита торгового баланса, связанное с сокращением импорта товаров, а также некоторое снижение дефицита баланса первичных и вторичных доходов. В сравнении с сентябрем 2023 года сальдо счета текущих операций в сентябре 2024 года уменьшилось на 29%, с $9,9 млрд, а профицит торговли — на 19%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран