В Преображенском соборе в Салехарде прошло освящение нижнего храма

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) прошло освящение нижнего храма в Преображенском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Службу провел архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай. Сегодня, 13 октября, в 17:00 в храме состоится богослужение в честь праздника Покрова Божьей Матери. Литургия начнется в понедельник, 14 октября, в 07:30. Отмечается, что со следующих выходных в храме еженедельно будут проходить богослужения.

21 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения Кафедрального собора в честь Преображения Господня в Салехарде и провел Божественную литургию .

Полина Хабарова