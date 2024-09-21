Патриарх Кирилл освятил Преображенский собор на Ямале

В субботу, 21 сентября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения Кафедрального собора в честь Преображения Господня в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) и провел Божественную литургию. Прямая трансляция богослужения велась на сайте Московского патриархата, а также телеканалами «Спас» и «Союз».

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«Сам факт строительства такого грандиозного храма на вечной мерзлоте уже свидетельствует о том, какой огромный путь прошла наша страна, чтобы все это стало возможным технически и с научной точки зрения. Но ни наука, ни техника не помогли бы, если бы не было самого главного — нужды людей в храмах»,— заявил глава РПЦ на проповеди после божественной литургии и освящения собора.

Он отметил, что исторический опыт и народная мудрость содействуют укреплению православной веры в жизни народа. «И покуда будет так, Россия будет непобедима, потому что подлинную победу, опираясь только на силы человеческие, невозможно осуществить»,— добавил патриарх Кирилл. Он преподнес в дар собору образ Покрова Пресвятой Богородицы.

Во время Божественной литургии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений сослужил патриарху Кириллу.

Анастасия Таначева