В 2024 году Татарстан экспортировал 670 тыс. тонн зерна в страны Европы и Азии

В 2024 году Татарстан экспортировал 670 тысяч тонн зерна в Европу и Азию, что на 5 тыс. тонн больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна».

В Казани прошла пресс-конференция, на которой обсудили результаты уборочной кампании и экспортные показатели Татарстана. Заместитель начальника отдела продовольственного рынка Министерства сельского хозяйства Татарстана Алмаз Гамиров сообщил, что республика экспортировала 670 тыс. т зерна в этом году, что на 0,75% (5 тыс. т) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам начальника отдела фитосанитарного надзора и контроля за качеством зерна Альберта Кадыйрова, Татарстан активно экспортирует пшеницу в Китай, Азербайджан и Казахстан, а также ячмень и рожь в страны Европы. В ходе уборочной кампании аграрии собрали 3,7 млн т зерна на площади 1,3 млн га со средней урожайностью 27,9 ц/га.

Глава филиала Центра оценки качества зерна Татьяна Менликиева отметила, что проведенный в этом году госмониторинг пшеницы подтвердил соответствие зерна всем стандартам.

Ранее сообщалось, что из Татарстана в Китай было экспортированно 3,9 тыс. тонн продовольственного гороха.

Анар Зейналов