В аэропорту Казани сняты ограничения

Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани были сняты в 10:00 по московскому времени, сообщает Росавиация.

За время действия ограничений шесть самолетов, направлявшихся в Казань, были перенаправлены в Самару, Ульяновск и Нижнекамск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

С 08:40 по московскому времени в аэропорту Казани действовали временные ограничения на прием и отправку рейсов. В связи с этим задержаны два рейса на прилет.

Анар Зейналов