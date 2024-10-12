Аэропорт Казани временно закрыли

С 08:40 по московскому времени в аэропорту Казани введены временные ограничения, приостановившие прием и отправку авиарейсов. Это связано с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает Росавиация.

Последний раз ограничения на работу международного аэропорта Казань вводили 3 октября. Тогда рейсы из Омска, Хургады и Челябинска, направлявшиеся в Казань, были перенаправлены в Самару и Бегишево. Работа казанского аэропорта была ограничена на три часа.

UPD: По информации Telegram-канала Baza, в аэропорту режим «Ковер» введен из-за угрозы атаки беспилотников.

UPD: Ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Казани сняты в 10:00 по московскому времени.

Анар Зейналов