Два рейса на прилет задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани

Из-за введенных ограничений в аэропорту Казани задерживаются два рейса на прилет, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Рейс N4 756 из Кемерово, который должен был прибыть в 09:00, теперь ожидается в 13:35, а рейс N4 754 из Самары также задерживается и прибудет в 13:35 вместо запланированных 09:00.

С 08:40 по московскому времени в аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку авиарейсов. Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Анар Зейналов