Мэр Екатеринбурга Орлов распространил выплаты контрактникам на мигрантов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распространил муниципальные единовременные выплаты заключившим контракт с Минобороны РФ на мигрантов и тех, у кого нет городской прописки. Соответствующие поправки в постановление опубликованы на сайте горадминистрации. Выплату в 200 тыс. руб. получит семья участника специальной военной операции (СВО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Наименование изложить в следующей редакции: "О предоставлении единовременной денежной выплаты семьям граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации"; в пунктах 1, 2 слова "граждан Российской Федерации" заменить словом "граждан"»,— говорится в поправках к постановлению.

Желающий заключить контракт должен встать на учет в одном из военных комиссариатов Екатеринбурга. Действие документа распространяется на контрактников, поступивших на службу с 1 августа.

Напомним, ранее правительство Свердловской области распространило региональные единовременные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на срочников из других регионов РФ, заключивших контракты с Минобороны в воинских частях Среднего Урала. Помимо этого, 2 сентября свердловским контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,5 млн руб.

Виталий Красиков