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Гостям саммита БРИКС подарят книгу о губернаторском дворце

Первый тираж книги «Архитектурная жемчужина Казанского Кремля: губернаторский дворец» подарят гостям саммита БРИКС. О решении рассказала председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова на пресс-конференции в «Татар-информ».

По ее словам, книга станет личным подарком Рустама Минниханова каждому участнику. Первый тираж книги составил 3 тыс. экземпляров. В будущем, отметила спикер, книгу могут перевести на татарский язык.

Губернаторский дворец построили в 1848 году по распоряжению императора Николая I. Здание находится в Казанском Кремле и является резиденцией раиса республики. На месте, где было возведено здание, в древности находился дворец казанских ханов, а в XVIII веке — дом обер-коменданта.

Саммит БРИКС в Казани состоится с 22 по 24 октября. Свое участие в саммите подтвердил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Зарина Акбирова

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